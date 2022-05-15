MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel