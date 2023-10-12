Ankara'da seyir halindeki motosikletinin kontrolünü kaybeden bir Suriyeli, düşerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Motosikletten düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu düşen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Olay, Sincan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli bir kişi, seyir halindeyken hakimiyetini kaybettiği motosikletinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.