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Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ve transfer hakkında konuştu. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, Jose Mourinho ve transfer için konuştu.

"HAFTA SONU LONDRAYA GİDECEĞİM"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

"PARA SORUNU YOK"

Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım İstanbulspor Fenerbahçe Londra Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Üzeyir Düzcan:

Tek adam gibi başkan ??

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