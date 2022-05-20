Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 56 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti. Motor arızası meydana gelen lastik bot sürüklenmeye başladı. Botta bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenleri alarak, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title