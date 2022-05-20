Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

Motor arızası yapan botla sürüklenen 56 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 56 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti. Motor arızası meydana gelen lastik bot sürüklenmeye başladı. Botta bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenleri alarak, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel