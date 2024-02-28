Moskova'da Türkiye Günü Etkinliği Düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliğine Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Başkurdistan yetkilileri ve çok sayıda Rus vatandaşı katıldı. Etkinlikte Türk ve Başkurt halk oyunları gösterisi yapıldı ve Başkurdistan'da geliştirilen teknolojiler tanıtıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Günü" etkinliği düzenlendi.
Moskova'daki VNDH Fuar Merkezi'nde Rusya Uluslararası Forumu kapsamında düzenlenen "Türkiye Günü" etkinliğine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Başkurdistan yetkilileriyle çok sayıda Rus vatandaşı katıldı.
Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin standında gerçekleşen etkinlikte, Türk ve Başkurt halk oyunları gösterisi yapıldı.
Başkurdistan'da geliştirilen teknolojilerin de tanıtıldığı standda, Rus vatandaşlarına Türkçe ders verildi.