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Moskova'da Türkiye Akşamı iftar programı düzenlendi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da her ramazan ayında geleneksel hale gelen "Türkiye Akşamı" iftar programı yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da her ramazan ayında geleneksel hale gelen "Türkiye Akşamı" iftar programı yapıldı.

Moskova'da bulunan Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde her yıl kurulan iftar çadırındaki programa Türkiye- Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Rusya Devlet Duması Milletvekili Biysultan Hamzayev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçilik himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Rusya'da 2024'ün "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle ailenin önemine ilişkin video gösterisinin yapıldığı programda, Müslüman çocuklar dualar okudu.

Türkiye ve İslam dini hakkında mini bilgi yarışmasının düzenlendiği programda, kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Baybatur burada programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'daki Müslümanlara selamını getirdiklerini belirtti.

Ramazanın önemini anlatan Baybatur, "Ramazan vesilesiyle başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyadaki mazlumlara Rabbim yardım etsin, zalimleri ıslah etsin, ıslah olmuyorlarsa kahretsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, ramazanda Moskova'da Türk ve Rus Müslümanlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gazze'de çok ciddi bir sıkıntı var, bir zulüm var. Ümit ediyoruz ki, bu ramazanın sonundaki bayramla birlikte inşallah Gazze'ye de, Filistin'e de bayram gelir." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Çelik de ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Dünyadaki tüm Müslümanlar kardeştir. Bugün tam olarak burada bunu yaşıyoruz. Gazze'de ve dünyanın her yerinde zulüm gören bütün insanlar adına dua edelim." dedi.

Rus Milletvekili Hamzayev, yıllar önce Moskova'da başlatılan iftar çadırı geleneğinin tüm Rusya'ya yayıldığını anlatarak "Bu, Türkiye ve Rusya'nın ortak olarak başlattığı iyi bir gelenek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, ramazanın hayatımıza sayısız güzellikler kattığını belirterek, bu ayda Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendiğini, kardeşlik, dostluk duygularının daha da pekiştiğini söyledi.

Bilgiç, "Buna en güzel örneklerden biri ülkemizin desteği ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'in inisiyatifiyle kurulmuş olan bu iftar çadırdır." dedi.

Bu yılın Rusya'da "Aile Yılı" ilan edilmesinin akabinde iftar çadırında da bir ay boyunca İslam dininin aileye verdiği değerin anlatılacak olmasını çok değerli bulduğunu vurgulayan Bilgiç, "Aile kurumunun korunmasını geleceğimizin korunması olarak görüyorum. Türkiye'de de biz aile kurumunun korunmasına çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Aileye verilen değer açısından Türkiye ve Rusya arasında birçok benzerlik bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Bilgiç, ayrıca aile konuları dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi arasında tesis edilmiş olan özel bağları çok önemsediğini ve bu bağları geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abbasov, "Rusya ile Türkiye Müslümanları arasında sıkı işbirliği var, bu işbirliği kapsamında çok değerli projeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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