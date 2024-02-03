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MİT ve Emniyet, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 şüpheliyi yakaladı

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MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak 17 şüpheli yakalandı. Saldırıyı DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanması olan sözde Horasan vilayeti gerçekleştirmişti.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul merkezli ortak operasyonu ile Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 17 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak MİT ve Emniyet'in ortaklaşa gerçekleştirdiği istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan; sözde Horasan vilayetine bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüphelinin yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı. Operasyon neticesinde, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetinin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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