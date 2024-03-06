Üye Girişi
Haberler

MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonda, Kümek'in örgüt içindeki faaliyetleri ve Türkiye aleyhine yürüttüğü çalışmalar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir dönem terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yaptığı belirlenen "Şevger Azad" ve "Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye'de bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat oluşumunda yer alan terörist Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim düzenlediği, çalışmaları sırasında elde ettiği istihbaratı, örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi.

Saklandığı yeri tespit eden MİT, Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonla, PKK'nın Süleymaniye/Kelar sözde sorumlularından terörist Kümek'i etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya 1999'da katılan terörist Kümek, 2002-2003 yılları arasında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın sözde basın faaliyetlerini yürüttü.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın güvendiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Irak PKK Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi? Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! 2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER? Bu yıl resmi tatil kaç gün, ne kadar tatil yapılacak? Ferdi Zeyrek kimdir? Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi! Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title