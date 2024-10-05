Mısır Üretiminde Düşüş ve Çiftçilerin Zorluğu

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır üretimi ve alım fiyatıyla ilgili soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "mısır alım fiyatlarının tüm parametreler dikkate alınarak belirlendiğini ve bu fiyatların hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de tüketiciye olan yansımasını gözettiği" yanıtını verdiğini belirterek "Çiftçi tüccarın eline bırakılmıştır. Danelik mısır ve yemlik için çiftçi beklentisi altında oluşan fiyatları Bakanlık düzenlemekten çok seyretmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır fiyatlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi vermiş, "Mısırda kendi kendine yeterliliğimizin olmamasına rağmen neden düşük müdahale alım fiyatı uygulanmaktadır? TÜİK verilerine göre girdi maliyetleri yüzde 52 oranında artarken neden alım fiyatları enflasyonun altında belirlenmekte ve çiftçiler korunmamaktadır" diye sormuştu.

Gürer, Bakan Yumaklı'nın soru önergesine verdiği yanıtla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ettiği ve piyasa regülasyonuna destek sağladığı, mısır alım fiyatlarının tüm parametreler dikkate alınarak belirlendiği ve bu fiyatların hem üretimin sürdürülebilirliğini hem de tüketiciye olan yansımasını gözettiği" yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, 2023 yılında mısır alım fiyatının 6 bin TL/ton olarak belirlendiğini ve bu fiyat üzerinden 1,3 milyon ton mısır alımı yapıldığını belirterek, TMO'nun 2024 yılında da mısır alımlarına yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını ve bu aşamada hasatla birlikte oluşan yeni mahsul piyasa fiyatlarının üretici açısından makul seviyelerde devam ettiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, hasat ve piyasaların yakından takip edildiğini, fiyatların üretici aleyhine oluşması durumunda önceki yıllarda olduğu gibi 2024 döneminde de müdahale fiyatı açıklanarak alımlara başlanacağını, ayrıca 2022/2023 piyasa döneminde mısırın yeterlilik oranının yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Gürer, Bakan Yumaklı'nın yanıtlarının mısır üretiminde yaşanan düşüşün ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumun çözümüne yönelik somut bir plan sunmak yerine piyasaların yakından takip edileceği ve gerekirse müdahale edileceği yönünde genel bir yaklaşımı öne çıkardığını belirtti.

"Müdahale alım fiyatları, çiftçilerin bu zorlu süreci atlatabilmeleri için büyük bir önem taşımaktadır"

Mısır üretimindeki düşüşün ekonomik etkilerinin sadece çiftçilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda gıda sektöründe de sorunlara yol açabileceğini belirten Gürer, "Mevsimsel ani beklenmeyen hava değişimleri ve mazot, elektrik, tohum, zirai ilaç, tarla kirası,traktör ve ekipman giderleri, gübre ve işçilik gibi artan üretim maliyetleri karşısında ürettiği üründen getiri sağlayamaz duruma düşmüştür. Müdahale alım fiyatları, çiftçilerin bu zorlu süreci atlatabilmeleri için büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

"Alım fiyatı en az 11 lira olmalı"

Bu yıl herhangi bir alım fiyatının hasat sonuna gelmesine rağmen açıklanmadığına dikkat çeken Gürer, "Mısır ürününde bu yıl 2 milyon 626 bin 491 ton mısır (tohumluk hariç) ithal getirilerek yurt dışına 547 Milyon 715 bin 574 dolar ödendi. Oysa ülkemizde mısırda üretim açığı giderilmesi olası olmasına rağmen ithalat ile sürecin dengelenmeye çalışılıyor. 2023/24'de Türkiye mısır üretimi 9 milyon tona ulaşmasına rağmen ithalat bitmedi" dedi.

Bakan Yumaklı'nın yanıtlarının, mısır üretiminde yaşanan düşüşün ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumun çözümüne yönelik somut bir plan sunmak yerine piyasaların yakından takip edileceği ve gerekirse müdahale edileceği yönünde genel bir yaklaşımı öne çıkardığını belirten CHP'li Gürer, "Ancak, çiftçilerin artan maliyetlerle baş edebilmesi için daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğu ortadadır. Tarımsal girdi maliyetleri dikkate alınması halinde fiyatının en az 11 lira olarak belirlenip açıklanması beklenti idi. Geçen yıl TMO mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlemesi bu yıl üretimde düşmeye yol açtı. Bu yıl TMO alım fiyatı açıklamadı. Çiftçi tüccarın eline bırakılmıştır. Danelik mısır ve yemlik için çiftçi beklentisi altında oluşan fiyatları Bakanlık düzenlemekten çok seyretmektedir" ifadelerini kullandı.