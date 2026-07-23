Mısır'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile stratejik ortaklık güçleniyor

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Wael Badawi, Türkiye ve Mısır'ın bölgede istikrar ve barışın sağlanması için birlikte çalışan, pek çok alanda işbirliği içerisinde bulunan stratejik ortak ve önemli bölgesel ve uluslararası aktörler olduğunu söyledi.

Büyükelçi Dr. Badawi, Türkiye-Mısır ilişkileri, bölgesel gelişmeler, Ankara'daki tecrübeleri ve yaşamına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Türkiye'ye Eylül 2025'te geldiğini belirten Badawi, birçok farklı alanda Mısır ile Türkiye arasında işbirliği olduğuna işaret etti.

Badawi, bu işbirliğinin yalnızca Gazze ve İran gibi siyasi alanlarda değil, çevre, kültür ve ekonomi alanlarında da bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Badawi, ilişkilerin yüzyıllara dayandığını ve iki ülke halkları arasında da çok güçlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Badawi, çeşitli alanlardaki işbirliği nedeniyle takip etmesi gereken pek çok konu olduğuna değinerek, çok sık karşılıklı üst düzey ziyaretin de olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret ettiğini ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiğini hatırlatan Badawi, bu ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı düzenlendiğini ve pek çok farklı alanda mutabakat zaptları imzalandığını anımsattı.

Badawi, iki ülkenin stratejik ortaklar olduğunu, bunun işbirliğinin sembolünü teşkil ettiğini ve güçlü ilişkileri gösterdiğini vurguladı.

Savunma alanında işbirliği

Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir'in de geçen hafta Ankara'da olduğunu ve savunma ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalıştığını belirten Badawi, "Çünkü gelişmiş bir savunma sanayiye sahipsiniz. Mısır'da da oldukça gelişmiş bir savunma sanayisine sahibiz ve bu nedenle her iki ülkenin bu alanda nasıl işbirliği yapabileceğini görmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Badawi, çevre, ticaret, eğitim ve bilim gibi çeşitli alanlarda da işbirliği yapmak istediklerini dile getirerek, bu minvalde üst düzey ziyaretler planladıklarını ve böylece farklı alanlarda işbirliğini somut şekilde nasıl ilerletebileceklerini göreceklerini aktardı.

"Mısır ve Türkiye önemli bölgesel ve uluslararası aktörler"

Badawi, önemli bölgesel aktörler olarak iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin önemine değinerek, "(Mısır ve Türkiye) Bölgede istikrar ve barışın sağlanması için birlikte çalışıyor." dedi.

İki ülkenin de bölgede barışı, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmayı ve uluslararası hukuka saygıyı teşvik ettiğinin altını çizen Badawi, kalkınmaya odaklanabilmek için bölgede barış ve istikrar istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Badawi, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu platformun amacının ekonomik, toplumsal ve siyasi olarak bölge halkının faydasına nasıl birlikte çalışabileceklerini ele almak olduğunu anlattı.

Badawi, Türkiye ile sadece Gazze konusunda değil, genel olarak Filistin meselesi üzerinde birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ayrıca, 7 Ekim'den sonra yaşanan zulümlere, yaşananlara da tanık olduk. Bu gerçekten de bir trajedi." diye konuştu.

Türkiye ve Mısır'ın yalnızca ikili olarak değil, bölgesel formatta da çalıştıklarını ve bunun çok önemli olduğunu kaydeden Badawi, kültürel, sosyal ve aile değerleri konularının da iki ülke için ortak bir önem teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye ve Mısır, Filistin'de iki devletli çözüm için çalışıyor

İki ülkenin de Filistin'de iki devletli çözüm üzerinde çalıştığına değinen Badawi, "İkimiz de Filistinlileri topraklarından göç ettirmeyi deneyecek herhangi bir girişime karşı çıkıyoruz. Bu onların ülkesi. Hastanelerin ve okulların yenilenmesi gerekiyor. Yeniden inşa çabaları olmalı." ifadelerini kullandı.

Badawi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için Barış Planına atıfta bulunarak, Türkiye ve Mısır'ın birlikte çalışacağının ve bu barış planının uygulanmasını destekleyeceğinin altını çizdi.

Bu planın halen ilk aşamasında olunduğunu ve ikinci aşamaya geçmek istediklerini dile getiren Badawi, "İsrail'in hala ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor ki böylece ikinci aşamaya geçebilelim." şeklinde konuştu.

"İsrail Lübnan'ın güneyinden ve Suriye'den tamamen çekilmeli"

Badawi, Lübnan'da da İsrail'in ihlal ve saldırılarının devam ettiğine işaret ederek, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." dedi.

İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarına ilişkin ise Badawi, "İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıları ve Suriye topraklarını işgalini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. İsrail, Suriye'de işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesini şiddetle talep ediyoruz. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

ABD-İran meselesi diplomatik yollarla çözülmeli

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen bölgede devam eden ABD saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Badawi, Mısır'ın yaklaşımının Türkiye ile aynı olduğunu ve bu krizin askeri çözümle bir sonuca varamayacağını ifade etti.

Badawi, bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini, Türkiye ve Mısır'ın tarafları nasıl bir araya getirip mutabakat zaptının uygulanmasını sağlayabileceği üzerine birlikte çalıştığını kaydetti.

Bunun bölgenin istikrarı ve küresel ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Badawi, seyahat, uçak biletleri, petrol, elektrik ve doğal gaz gibi birçok alanda fiyatların arttığını hatırlattı.

Badawi, tarafların bir araya gelerek anlaştıkları mutabakat zaptını uygulamasının herkesin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, buna yönelik diplomatik çabalarını artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye 'evden uzaktaki ev'"

Badawi, Türkiye'ye ilk geldiğinde evindeymiş gibi hissettiğini çünkü iki ülkenin sosyal geleneklerinin birbirine yakın olduğunu belirterek, "Türkiye güzel bir ülke, Ankara güzel bir başkent. Evden uzakta gibi hissetmedik, Türkiye 'evden uzaktaki ev' diyebilirim." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinden bu yana Türkçe dersleri alan Büyükelçi Badawi, "Hala çalışıyorum, zor ama çok çok önemli. Türkçe ve Arapçada birçok benzer ve aynı kelime var. O nedenle ilginç ve zorlu. Türkçeye hala çalışmaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

En sevdiği Türkçe ifade "teşekkür ederim"

Badawi, Türkçe dilindeki favori kelimesinin ise "teşekkür ederim" olduğunu paylaşarak, kelimenin Arapça kökenli olduğunu ve bu nedenle kullanmayı sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'deki birkaç şehri ziyaret ettiğini ve aralarından birini favori seçmesinin çok zor olduğunu dile getiren Badawi, seçim yapmanın diğer şehirlere haksızlık olacağını söyledi.

Badawi, Türkiye'nin çok çeşitli turistik şehirleri olduğunu ve her birinin farklı bir cezbedici yönü bulunduğunu belirterek, İstanbul'a ve Bursa'ya gittiğini ve iki şehrin de çok güzel olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Badawi, Ankara'nın da çok modern olduğunu ve Ankara Kalesi bölgesini beğendiğini anlattı.

Türk mutfağından favori yiyecekleri sorulan Badawi, "Türk mutfağı tabii ki çok zengin bir mutfak ve çok çok lezzetli. Favorim kebap." dedi.

23 Temmuz Mısır Ulusal Günü

23 Temmuz ulusal gününün de Mısır için çok önemli olduğuna işaret eden Badawi, bu yıl 23 Temmuz 1952'deki devrimin 74. yıl dönümünü kutladıklarını ve bunun ülkenin tamamen milli bağımsızlığını kazandığı ve monarşinin ardından cumhuriyeti kurduğu tarih olduğunu anlattı.

Badawi, devrimin ardından ülkenin ekonomi ve sosyal haklar gibi birçok alanda modernleştiğini aktararak, tüm dünya ile dengeli ve iyi ilişkiler kurmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bu bağlamda milli günü kutlamak için elçilik olarak resepsiyon düzenlediklerini ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat dahil birçok üst düzey ismin etkinliğe katıldığını anımsatan Badawi, bu geniş katılımın da iki ülke arasındaki zengin ve çeşitli işbirliğini yansıttığını, yalnızca iki ülke lideri arasında değil halklar arasında da dostluk olduğunu kaydetti.