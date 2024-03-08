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Mısır, Gazze'ye Yardım Ulaştırıyor

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Mısır ordusu, İsrail kuşatması ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen uluslararası operasyona katıldı. Mısır, Gazze'ye gönderilen yardımların büyük bir kısmını ulaştırıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 7 Mart 2024

Mısır'ın Gazze'ye yaptığı yardımlardan çeşitli görüntüler

Mısır ordusu, İsrail kuşatması ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen uluslararası operasyona Mısır'ın da katıldığını duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamada, "Mısır Hava Kuvvetleri mensupları Ürdün'den Gazze'ye havadan yardım bırakılması için oluşturulan uluslararası koalisyona katılıyor" denildi. Ayrıca operasyona katılan ülkeler arasında Ürdün, ABD, Fransa, Hollanda ve Belçika'nın da yer aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre "acil insani yardım ve yardım malzemeleri" Gazze'nin kuzeyindeki etkilenen bölgelere bırakılıyor.

Kuşatma altındaki Gazze'ye komşu olan Mısır, devam eden İsrail saldırıları sırasında Refah Sınır Kapısı üzerinden bu bölgeye yardım ulaştırılmasında başı çekiyor. Yardımlar, Mısır ve diğer ülkelerin yanı sıra yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından bağışlanıyor.

Mısırlı yetkililer, Gazze'ye gönderilen toplam yardım malzemelerinin yüzde 80'inden fazlasının Mısır tarafından ulaştırıldığını belirtiyor.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı son verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.800'e, yaralı sayısı ise 72.298'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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