Mısır Dışişleri Bakanı Gazze için ateşkes teklifi sundu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu açıkladı.

Mısır Şukri, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu.

Şukri, "Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda masada bir teklif var ve her iki tarafın bunu incelemesi gerekiyor." dedi.

Ateşkes teklifi konusunda ayrıntılı açıklamada bulunmayan Şukri, Mısır'ın Gazze'deki Refah bölgesine "askeri müdahaleyi reddettiğini" vurguladı.

Şukri, Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılması ve barış anlaşmalarını kabul etmesi konusunda gelen bir soruya cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Filistin devletinin kurulması konusunda net bir kararlılık olması halinde, Hamas'ın silahlı mücadeleyi bırakacağına dair liderlerinden açıklamalar var."

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.