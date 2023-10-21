Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların...
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.
Kaynak: AA / Güncel