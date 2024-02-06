Mimar Ressam Rafet Utku'nun 'Mana' Sergisi Maximum Uniq Hall'da Açıldı

Mimar ressam Rafet Utku'nun text-art eserlerine yer verdiği "Mana" sergisi, Maximum Uniq Hall fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Maximum Uniq'ten yapılan açıklamaya göre, Utku'nun sergisi, popüler kültürün paradokslarını izleyiciye sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Rafet Utku, çalışmalarının mana arayışıyla ortaya çıktığını belirterek, "Bu çalışmaların ne başlangıcı ne sonu var. Tıpkı bu paradoks gibi olup bitenler arasında zihnimin içinde de hep bir paradoks hali mevcut. Olanı olduğu gibi kabul edememek ile bardağa delik tarafından bakmak arasında bir yerde duruyorum. Zihnim ise durmuyor bir yerde. Öyle anlar geliyor ki manasızlık da bütünde bir manaya dönüşebiliyor ya da tam tersi." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Mart'a kadar her gün 13: 00-18: 30'da görülebilir.