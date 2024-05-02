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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Endonezya Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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