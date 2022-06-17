Milli Savunma Bakanı Akar: "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör...
Milli Savunma Bakanı Akar: "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönmesi NATO için de tehdit"
Milli Savunma Bakanı Akar: "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönmesi NATO için de tehdit"
AA / Sarp Özer - Güncel