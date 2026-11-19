(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde, 2025 yılında yapılan 1 milyon 268 bin Schengen vize başvurusunun 183 bininin reddedildiğini, vatandaşların geçen yıl 114 milyon avro vize harcı ödediğini belirterek, "Avrupa Birliği masadaki en öncelikli talebimiz gençler için vize kolaylığı olmalı. Öğrenci, araştırmacı ve genç sporcu için çok girişli, uzun süreli hızlı bir vize kanalı açılmalı" dedi. Karabat, fon soruşturması kapsamında yurt dışına para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de Dışişleri Bakanlığı'nın firari şüphelilerin iadesi ve varlıkların dondurulması konusunda girişimde bulunup bulunmadığını sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçeleri, özel bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, dış politikanın yalnızca ülkenin dünyaya verdiği sözle değil, bu politikanın vatandaşlara sağladığı faydayla da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karabat, "Dış politika bir ülkenin dünyaya verdiği sözdür. Bu sözün inandırıcılığının bence iki şeye bağlılığı var. Birincisi söylenenlerle yapılanın örtüşmesi, ikincisi vatandaşlarımızın o politikadan bir fayda görmesi. Diplomatlarımızın emeklerine son derece saygılıyız. Ama dış politikanın bir siyasi tercihe dönüşmesi ve bir siyaset politikası haline dönüşmesine de eleştiriler getirebiliriz" diye konuştu.

"BAKANLIĞIN ÖZEL HESABI NASIL DENETLENİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabat, bakanlığın 64 milyar liralık bütçesinin büyük bir dış politika anlayışı için yeterli olmadığını söyledi. 2025 yılı bütçe gerçekleşmesinin yaklaşık 37 milyar lira olduğunu belirten Karabat, Bağlıca'da yapımı süren yeni dışişleri yerleşkesi için 11 milyar 700 milyon liralık sözleşme imzalandığını kaydetti.

Yerleşkenin atıl taşınmazların satışıyla yapılacağı ve bütçeye yük olmayacağının açıklandığını hatırlatan Karabat, satılan taşınmazların hangileri olduğu ve kaça satıldığı konusunda komisyonun bilgilendirilmesini istedi.

Bakanlığın özel hesabına da değinen Karabat, Sayıştay raporlarına göre 2025 yılında bu hesap için 3,4 milyar lira ödenek ayrıldığını, bunun yalnızca 179 milyon lirasının harcandığını ve kalan tutarın 2026 yılına devredildiğini söyledi. Karabat, "Bu hesabın nasıl denetlendiği, bir bakiyesi varsa bakiyesinin hangi finansal argümanlarda kullanıldığı konusunda Meclisimizi bilgilendirirseniz sevinirim" dedi.

Bakanlığın iç denetçi kadrosunun yetersiz olduğunu savunan Karabat, üç iç denetçi kadrosundan yalnızca birinin kullanıldığını belirterek, denetim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

"BÜYÜKELÇİLİK İNŞAATI İÇİN ELDEN PARA" İDDİASI

Karabat, konuşmasında 2007 yılında imzalanan bir büyükelçilik inşaatı sözleşmesine ilişkin kamuoyunda ve mahkemelerde gündeme gelen iddiaları da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yöneltti.

Söz konusu inşaat için 26 milyon 250 bin dolarlık sözleşme imzalandığını, yüklenicinin işin yüzde 64'ünü tamamladığını ve ödemelerin 2009 yılında kesildiğini aktaran Karabat, kalan işin tamamlanması için 3 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yapıldığını söyledi. Karabat, mahkeme sürecinde şirkete 15 milyon doların banka aracılığıyla değil, elden ödendiğinin ileri sürüldüğünü belirtti.

Tutanaklarda imzası bulunan büyükelçi ve idari ataşenin imzaların kendilerine ait olmadığını söylediğini ifade eden Karabat, "Bakanlığın kendi açtığı davada hak edişler 13,1 milyon dolar, tutanaklar 15 milyon dolar. Kamu maliyesinin en temel kuralı ödemelerin izlenebilir olması. Banka kaydı olur, alıcı hesabı olur, dekont olur ama burada bir elden verme konusu var" dedi.

Karabat, Bakan Fidan'a "15 milyon dolar eğer verildiyse hangi mevzuata dayanarak elden verildi? Büyükelçi 'İmza benim değil' diyorsa savcılığa bir suç duyurusunda bulundu mu? Ve bu para şirkete gitmediyse nereye gitti" sorularını yönetti.

"2025'TE 193 BİN SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ"

Schengen vize başvurularına ilişkin verileri paylaşan Karabat, 2016 yılında vizesiz Avrupa hedefinin gündeme geldiğini ancak aradan geçen 10 yılda bu konuda ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Karabat, 2025 yılında 1 milyon 268 bin Schengen vize başvurusu yapıldığını, 183 bin başvurunun reddedildiğini belirterek, vatandaşların geçen yıl 114 milyon avro vize harcı ödediğini, reddedilen başvurular için de yaklaşık 17 milyon avro ödeme yapıldığını ifade etti.

Vize randevularının bot hesaplar aracılığıyla kapatıldığı iddialarını gündeme getiren Karabat, "Randevular bot hesaplarla kapatılıyor. Mümkün mü bu? Bunu merak ediyorum. Bunların karaborsada kullanıldığı falan söyleniyor. Öğrencilerimiz bursunu, tır şoförümüz seferini, hasta yakını ameliyatını kaçırıyor. Aynı kuyruk kendi konsolosluklarımızda da var. Karşılıklılık ilkesi neden işletilmiyor?" diye sordu.

"GENÇLER İÇİN AYRI VİZE PAKETİ HAZIRLANMALI"

Vize sorununun özellikle gençleri etkilediğini belirten Karabat, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki bütçesine ilişkin Sayıştay raporundaki verileri de paylaştı.

Karabat, 2025 yılında programlara katılım payı için bütçe kanununda 6,1 milyar lira öngörüldüğünü, kur artışı nedeniyle bu tutarın 9,2 milyar liraya çıktığını ve yüzde 50 sapma yaşandığını söyledi. Bu durumun gençlerin Avrupa'ya erişimini zorlaştırdığını belirten Karabat, Erasmus programlarının giderek varlıklı ailelerin çocuklarının yararlanabildiği programlara dönüşmesi riski bulunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin, akademisyenlerin, genç sporcuların, sanatçıların ve genç girişimcilerin vize kuyruklarında beklediğini söyleyen Karabat, "Avrupa Birliği masadaki en öncelikli talebimiz gençler için vize kolaylığı olmalı. Öğrenci, araştırmacı ve genç sporcu için çok girişli, uzun süreli hızlı bir vize kanalı açılmalı" dedi.

FON SORUŞTURMASI...

Fon soruşturmasına da değinen Karabat, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre üç fondan 214 kişinin 187 milyar lira haksız kazanç elde ettiğini, 38 kişinin firari olduğunu söyledi. Karabat, firarilerle bağlantılı olarak 4,1 milyar liralık transfer yapıldığını belirterek, paranın izinin Lüksemburg, İngiltere, Dubai ve Britanya Virjin Adaları'na uzandığı iddialarını gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın firari şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için girişimde bulunup bulunmadığını soran Karabat, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen varlıkların geri getirilmesi için de çalışma yapılmasını istedi.

Fon soruşturmasının yabancı yatırımcılar açısından güven sorunu yarattığını ve Türkiye'nin itibarını zedelediğini savunan Karabat, kara para aklamayla mücadele ve uluslararası yükümlülükler bakımından da riskler bulunduğunu ifade etti.

Özgür Karabat, konuşmasının sonunda gençler için vize kolaylığı ve Erasmus konusunda ayrı bir paket hazırlanmasını, Dışişleri Bakanlığı'nın özel hesabı ile taşınmaz satışlarının dökümünün Meclis'e sunulmasını istedi. Fon soruşturması kapsamında adli yardımlaşma, iade ve varlık dondurma taleplerinin ülke bazında açıklanması için Dışişleri ve Adalet bakanlıkları ile ilgili kurumların ortak bir masa kurmasını öneren Karabat, "Vize karaborsasına karşı karşılıklılık içeren bir eylem planı açıklamanızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA