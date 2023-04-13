Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, 'İktidarımızın İlk 100 Gününde Yapacaklarımız' Başlıklı Broşür

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İktidarımızın İlk 100 Gününde Yapacaklarımız” başlıklı broşürü yayınlandı. Broşürde; çalışanlara, çiftçiye, esnafa, gençlere, depremzedelere, emekliye, ailelere, kadınlara ilişkin sözler sıralanırken; “Yolsuzlukla, israfla etkin mücadele başlatılacak”, “Siyaset kurumu yapılandırılacak”, “Ordumuz günlendirilecek, şehit yakınlarına ve gazilere söz” başlıkları yer aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarımızın İlk 100 Gününde Yapacaklarımız" başlıklı broşürü yayınlandı. Broşürde; çalışanlara, çiftçiye, esnafa, gençlere, depremzedelere, emekliye, ailelere, kadınlara ilişkin sözler sıralanırken; "Yolsuzlukla, israfla etkin mücadele başlatılacak", "Siyaset kurumu yapılandırılacak", "Ordumuz günlendirilecek, şehit yakınlarına ve gazilere söz" başlıkları yer aldı.

CHP Lideri, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacakları, broşür haline getirildi.

"Sana Söz Türkiye" başlıklı bölümde Kılıçdaroğlu'nun, "14 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar değişecek. Ekonomiden demokrasiye, adaletten güvenlik politikalarına kadar her alanda yapacağımız köklü yeniliklerle herkesin hakkını aldığı refah içinde, zengin, adil ve demokratik bir Türkiye'yi birlikte kuracağız" sözlerine yer verildi.

Broşürün ön ve arka bölümünde Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganı olan "Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek" sözleri yer aldı.

İlk 100 günde yapılacaklara ilişkin şu bölümler ve sözler yer aldı:

"ÇALIŞANLARA SÖZ:

. Çalışanların sırtındaki ekonomik yükleri azaltmak, zenginliği adil paylaşmak, çalışanlara yıllar içinde yok edilen haklarını tekrar kazandırmak için bütün önlemleri hızla alacağız.

. İşçilerin omzundaki vergi ve sigorta yükü azaltılacak.

. İlk iş Kalıcı Yaz Saati uygulamasına son verilecek.

. Kamuda personel alımında mülakat uygulamalarına son verilecek. Yazılı ve sözlü sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere liyakat esaslı alımlarının yapılması sağlanacak.

ÇİFTÇİYE SÖZ:

. Toprağı işleyen, hasatta ter döken çiftçilerimizi üretemez hale getiren borç yükünden kurtaracak, refah, bolluk ve bereket içinde üretebilecekleri önlemleri derhal hayata geçireceğiz.

. Çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50'si destek olarak geri verilecek.

. Tarım sektöründe kullanılan mazottaki KDV ve ÖTV yükü kaldırılacak.

. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulanacak.

. Çiftçilerin bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak, anapara makul ölçülerde taksitlere bölünecek.

. Et ve Süt Kurumu, Çay-Kur, TMO gibi KİT'ler ile tarımsal kooperatif ve birlikler çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

ESNAFA SÖZ:

. Türkiye'nin en ücra köşelerinde dahi canla başla hizmet üretip ayakta kalmaya çalışan, ama devlet ve bankaların borç/faiz kıskacında kendi kaderlerine terk edilen esnafımıza yeniden can suyu olacağız.

. Ticaret Bakanlığı'nı 'Esnaf ve Ticaret Bakanlığı' şeklinde yapılandıracağız.

. Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin ve BAĞ-KUR vergi borçlarının faizleri silinecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesi sağlanacak.

. Esnafımızın emekli olabilmesi için geriye doğru borçlanma hakkı tanınacak.

. İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranı sıfırlanacak.

GENÇLERE SÖZ:

. İş, aş, gelecek derdine düşmeden, alabildiğine özgür, mutlu ve umut dolu bir gençlik hayal ediyoruz. Özgüveni yüksek, arkasında devletin olduğunu bilen, evrensel donanımları gelişmiş bir nesil için çalışacağız.

. KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizler durdurulacak; borçların faizleri silinecek. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

. Ücretli ya da sözleşmeli tüm öğretmenler kadroya alınacak. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin ataması yapılacak.

. Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurt dışına çıkışta harç alınmayacak.

. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

DEPREMZEDELERE SÖZ:

. Afetler ve doğal felaketlerin büyük yaralar açmadan karşılanacağı, bilimin gücü, bilginin disipliniyle her türlü önlemin taviz verilmeden alınacağı bir dayanıklı bir Türkiye inşa edeceğiz.

. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.

. Deprem bölgesine özel yasa tasarısı çıkartılacak. Depremzedelere yapılacak konutlar ücretsiz olacak.

. Kızılay yeniden yapılandırılarak eski işlevine kavuşturulacak. Kızılay'ı rant aracı olarak görmeyen, liyakatli kadrolara teslim edilecek.

EMEKLİYE SÖZ:

. Yasal düzenleme yapılarak emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmesi kalıcı olarak engellenecek.

. Emeklilere Bayram İkramiyesi asgari ücret düzeyinde ödenecek.

. 2023 Kurban Bayramı'nda emeklilere çift ikramiye (15 bin TL) verilecek.

. Emeklilerin sağlık hizmetlerine ödediği katkı payını kaldıracağız.

AİLELERE SÖZ:

. Vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçların devlet tarafından tatmin edici düzeyde karşılandığı, tüm vatandaşların kendini sonsuz güvende hissettiği bir Türkiye kuracağız.

. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortasından sosyal destek sağlanacak.

. Okullarda beslenme çantası boş kalmayacak; öğrencilere ücretsiz süt, su, öğle yemeği verilecek.

. Yaşanan gıda enflasyonunun ve pahalılığın önüne geçmek için Acil Eylem Planı hazırlanacak.

. Gençleri uyuşturucu çetelerinin elinden kurtarmak için okul çıkış saatlerinde ve öğle aralarında okulların çevresinde kolluk kuvvetlerinin sürekli görev yapması sağlanacak.

KADINLARA SÖZ:

. Kadınların kendini özgür ve güçlü hissedeceği, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlara tüm haklarına kolayca erişebildiği, hak ve özgürlüklerinin siyasetin pazarlık konusu yapılamayacağı güvenli bir Türkiye'de yaşayacağız.

. Ev kadınlarının sosyal güvence sorunu son bulacak. Aile Destekleri Sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliği sağlanacak. Ev kadınları güçlendikçe aileler de güçlenecek.

. Eşinden boşanan kadınlar için Yeni Başlangıçlar Fonu çalışmalarına başlanacak.

. Kadınlara yönelik suçların cezasızlığı son bulacak.

YOLSUZLUKLA İSRAFLA ETKİN MÜCADELE BAŞLATILACAK:

. Yolsuzluğun bir norm haline geldiği bu düzeni değiştireceğiz. Devletin en küçük biriminden en tepesine kadar adilce belirlenmiş liyakatli kadrolarca yönetildiği yepyeni bir düzen kuracağız.

. TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kurulacak.

. İsraf önleme saraydan başlayacak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya köşküne taşınacak.

. Savurganlık ve israf ile etkin olarak mücadele etmek için kararname çıkartılacak. Akçeli işlere bulaşan, rüşvet alan bürokratlar görevden alınacak.

. 16 cumhurbaşkanlığı uçağı satılarak, yangın söndürme uçakları alınacak.

SİYASET KURUMU YAPILANDIRILACAK:

. Siyasi Ahlak Kanunu Meclis'e getirilecek.

. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak.

ORDUMUZ GÜÇLENDİRİLECEK, ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE SÖZ:

. GATA ve askeri hastaneler açılacak.

. Katar Ordusu'na peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası hemen geri alınıp orduya iade edilecek.

. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamı faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edilecek.

. 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamı, faizleriyle birlikte hak sahiplerine verilecek.

. Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkılacak, Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına geri götürülecek, orada şanlı bayrağımız dalgalandırılacak."