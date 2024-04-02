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Miles Kane İstanbul'da Konser Verecek

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İngiliz şarkıcı ve müzisyen Miles Kane, 13 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Kane, "+1 Sunar: " konserleri kapsamında 18 ve 19 Mayıs'ta Salon İKSV'de sahne alacak.

Bağımsız rock müziğinin beğenilen vokalleri arasında yer alan elektro gitar ustası Kane, The Rascals topluluğu ile tanındı.

Miles Kane, ilk solo albümünü 2011'de "Colour of the Trap" adıyla yayımladı. 2013'te "Don't Forget Who You Are" albümüne imza atan Kane, 2018'de "Coup de Grace"i müzikseverlerle buluşturdu.

Kane, 2021'de Lana Del Rey ile "Dealer" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Change The Show" albümünü 2022'de çıkaran Kane, 2023'te ise "One Man Band" albümünü yayınladı.

Kaynak: AA / Güncel

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