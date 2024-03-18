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Midyat'ta Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

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Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene Midyat Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Milli İrade İlk ve Ortaokulundaki konferans salonunda devam eden programda, Piyade Üsteğmen Eren Fikret Şahin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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