Mevlüt Çavuşoğlu: Bu Zor Dönemde Agit ve Üye Ülkelerin Dayanışmasını Unutmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile birlikte yaptığı açıklamada; “Bu zor dönemde AGİT’in ve üye ülkelerin bizimle yaptığı dayanışmasını elbette unutmayacağız” dedi. Schmid ise, “Kadınların acil ihtiyaçları olduğunu da ifade ettik görüşmemizde. AGİT’in bu konuda deneyimleri var ve kadın örgütleriyle de gerektiğinde çalışmaya devam edeceğiz. Dönem Başkanımız daha uzun vadeli destekler verebileceğimizden de bahsetti” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile birlikte yaptığı açıklamada; "Bu zor dönemde AGİT'in ve üye ülkelerin bizimle yaptığı dayanışmasını elbette unutmayacağız" dedi. Schmid ise, "Kadınların acil ihtiyaçları olduğunu da ifade ettik görüşmemizde. AGİT'in bu konuda deneyimleri var ve kadın örgütleriyle de gerektiğinde çalışmaya devam edeceğiz. Dönem Başkanımız daha uzun vadeli destekler verebileceğimizden de bahsetti" diye konuştu.

AGİT Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid bugün Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmani ve Schmid'i Bakanlık'ta karşıladı. Üçlü görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Depremden sonraki ilk günlerden itibaren ülkemizin yanında olan Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına ayrıca teşekkür ediyoruz. Kuzey Makedonya 13 Şubat'ta yas ilan etti, acımıza ortak oldular. 190 kişilik arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta canla başla çalıştılar. İki vatandaşımızı sağ olarak enkazın altından kurtardılar.

AGİT Daimi Konseyi'nde ülkemizdeki depremler özel bir gündem maddesi olarak ele alındı. Toplantıda AGİT üye ülkeleri ve sayın Genel Sekreter taziye dileklerini ilettiler ve destek beyan ettiler.

Kuzey Makedonya ile Dönem Başkanlığı sürecinde yakından çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü üçlü görüşmemizde AGİT gündemindeki konuları da ele aldık. Ukrayna'daki savaşı değerlendirdik.

Bu zor dönemde AGİT'in ve üye ülkelerin bizimle yaptığı dayanışmasını elbette unutmayacağız."

OSMANI: BÜTÜN AGİT ÜYE DEVLETLERİNE GÖSTERMİŞ OLDUKLARI DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Çavuşoğlu'ndan sonra konuşan Osmani şunları söyledi:

"Bu felaket hiçbir şekilde ifade edemeyeceğimiz bir acı yarattı. Yüz binlerce kişiye ve aileye AGİT adına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Bu trajedi bize birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Ülkeler arasındaki bağlar ve kriz döneminde olduğunda en güçlü seviyeye gelir. Hep birlikte sorumluluğumuz bu bölgeye yardımda bulunmak.

Bu vesileyle bütün AGİT üye devletlerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum."

SCHMID: TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan AGİT Genel Sekreteri Schmid ise şöyle konuştu:

"Türkiye ve Suriye çok korkunç bir deprem felaketi yaşadı. Buraya gelip burada dayanışmayı göstermek, Dönem Başkanımız ile birlikte olmak benim için çok önemliydi. AGİT çalışanları adına da bulunuyorum. Bu çerçevede Viyana'daki merkezimiz Türk meslektaşlarıyla temasa geçerek katkılarını vermeye başladılar. Çok içten bir şekilde destek vermek ve yardımda bulunmak için çabalarını sürdürdüler. Bu felaketin ortaya çıkardığı tablo gerçekten insanın kanını donduran bir tablo. Verebileceğimiz her türlü desteği vermemiz ve bu anlamda AGİT adına katkı sağlayacağımızı da ifade etmek istiyorum.

Kadınların acil ihtiyaçları olduğunu da ifade ettik görüşmemizde. AGİT'in bu konuda deneyimleri var ve kadın örgütleriyle de gerektiğinde çalışmaya devam edeceğiz. Dönem Başkanımız daha uzun vadeli destekler verebileceğimizden de bahsetti.

Münih Güvenlik Konferansı'ndan geliyorum. Orada da son derece önemli destek mesajları verildi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı, Gürcistan Başbakanı ile bir aradaydım. Hepimiz bu trajedinin karşısında bir arada olmanın ve desteğin öneminin altını çizdik. Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz."