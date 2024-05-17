Üye Girişi
Haberler

Merzifon'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı. Sergide, Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan çalışmalar yer aldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Sultaniye Medresesi'nde açılan sergide, Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan çalışmalar yer aldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Haftası'nı kutlayan Güldoğan, geleceğin genç nesiller tarafından inşa edileceğini belirtti.

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası 19 Mayıs Merzifon Gençlik Amasya Spor Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title