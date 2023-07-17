Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevre mahallelere yayılmıştı. Yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahale etti. Yangın sonucunda evler ve alanlar zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.