Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. A.Ö. idaresindeki 33 AKK 318 plakalı midibüs, Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı civarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün araçtan inerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. AA / Burcu Kaya - Güncel İtfaiye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.