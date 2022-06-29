Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.Ö. idaresindeki 33 AKK 318 plakalı midibüs, Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı civarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün araçtan inerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi.
AA / Burcu Kaya - Güncel