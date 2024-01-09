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Mersin'de yağışlı hava etkili olmaya başladı, Akdeniz'de hortum çıktı

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Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'de etkili olurken Akdeniz'de hortum çıktı, kıyıya dalgalar da vurmaya başladı.

Mersin'de yağışlı hava etkili olmaya başladı, Akdeniz'de hortum çıktı

MERSİN - Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'de etkili olurken Akdeniz'de hortum çıktı, kıyıya dalgalar da vurmaya başladı.

Meteoroloji Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugünden itibaren Adana ve Mersin'in doğu çevrelerinde kuvvetli olacağını bildirdi. Uyarının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin'de sağanak yağış etkili olmaya başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiği belirtilirken, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Öteyandan Mersin'in Silifke ilçe Susanoğlu bölgesinde Akdeniz'de hortum çıktı. Hortum cep telefonu ile görüntülendi. Akdeniz'de Mersin kıyılarında ise 2 metreye kadar dalgalar kıyıya vurmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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