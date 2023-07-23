Mersin'de trafik kazası: 2 genç hayatını kaybetti
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Mersin'de motosikletin kaldırıma ve refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yer Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası İlçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.
Mersin'de trafik kazası: 2 genç hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'de motosikletin önce kaldırıma ardından refüje çarpması ile meydana gelen feci kazada 2 genç hayatını kaybetti.
Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu önce kaldırıma vurdu, ardından savrularak refüj ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk ile Enes İmir savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencinde olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler İlçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.