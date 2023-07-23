Mersin'de trafik kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Mersin'de motosikletin kaldırıma ve refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yer Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası İlçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.