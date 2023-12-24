Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık şebekesi çökertildi

MERSİN merkezli 3 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve ikinci el alışveriş siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan ve ikinci el alışveriş siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile vatandaşları dolandıran, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde eden şebekeyi tespit etti. Jandarma, şüphelileri yakalamak ve suçun delillerini elde etmek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 sim kart ile 1 hard disk ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)