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Mersin'de Şahinler suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

16 Aralık 2023 10:58 Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Mersin'de Şahinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi.