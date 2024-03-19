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Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

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Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan ve yurt dışına çıkmalarını sağlayan 3 şüphelinin kimlikleri ve ikametleri tespit edildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 cep telefonu ve 2 SIM kart da ele geçirildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra da yurt dışına çıkmalarını sağlayan 3 şüphelinin kimliği ve ikametleri belirlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Osmaniye ve Adana'daki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Adreslerde bulunan 2 cep telefonu ve 2 SIM kart incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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