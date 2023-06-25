Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla semt pazarlarını arife günü kuracak

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü (27 Haziran Salı) kurulacak semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak ve değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.