Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla semt pazarlarını arife günü kuracak
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Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü (27 Haziran Salı) kurulacak semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak ve değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.
Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla semt pazarlarını arife günü kuracak.
Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü (27 Haziran Salı) kurulacak semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak ve değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.
Belirlenen pazar yerleri ise şöyle:
"Kiremitçi Açık Pazar Yeri, Çakmak Açık Pazar Yeri, Gümüşçay Açık Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, Başkarcı Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Gümüşler (Yenimahalle) Kapalı Pazar Yeri, Akkonak Açık Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri ve Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri."