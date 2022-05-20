Menteşe'de 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

Fener Alayına katılanlar Menteşe Belediyesi tarafından çalınan marşlar eşliğinde yürürken, vatandaşlar da evlerindeki balkon ve pencerelerden destek verdi.Başkan Gümüş, renkli görüntülerin oluştuğu Fener Alayına eşi ve kızıyla birlikte katıldı.

Fener Alayının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanındaki Hüseyin Turan konseri ile devam etti.Sahneye İzmir Marşıyla çıkan Hüseyin Turan marşı, alanı dolduran Menteşeliler ile birlikte söyledi.

Konseri vatandaşlarla birlikte dinleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yakmıştır. Ata'mızın önderliğinde o dönemin imkânsızlıkları içerisinde halkımızın kararlılığı ve azmiyle büyük bir zafer kazanılarak Cumhuriyet kurulmuştur. Ata'mız bu önemli günü gençlik ve spor bayramı olarak ilan etmesi, "Bütün Ümidim Gençliktedir" sözü; gençlere verdiği değerin ve önemin en büyük göstergesidir. Bizler bugün ülkede tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen, her zamankinden çok Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmalıyız. İnanıyorum ki güzel günler artık çok yakında. Hepinizi çok seviyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." dedi.

Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran Menteşeliler gece boyunca Hüseyin Turan'ın söylediği türküler ile doyasıya eğlendi.

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