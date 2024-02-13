Mengen'de Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel emniyet kemeri denetimi kapsamında yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi. Kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerince yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının özel emniyet kemeri denetimi kapsamında Bolu-Zonguldak kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.
Otobüste bilgilendirme de yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.