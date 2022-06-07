Meksika Devlet Başkanı Amerika Zirvesi'ne Katılmayacak - Haberler

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Meksika Devlet Başkanı Amerika Zirvesi'ne Katılmayacak

Xinhua - Güncel
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Meksika Devlet Başkanı Amerika Zirvesi'ne Katılmayacak

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da dü zenlenen sabah basın toplantısında görülüyor, 6 Haziran 2022.

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da dü zenlenen sabah basın toplantısında görülüyor, 6 Haziran 2022. Meksika Devlet Başkanı Pazartesi günü, ABD hükümetinin bazı ülkeler i dışlaması nedeniyle bu hafta düzenlenecek Amerika Zirvesi'ne katı lmayacağını doğruladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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