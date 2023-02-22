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Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

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Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin, asayiş ve yardım faaliyetleri yanı sıra down sendromlu depremzede çocuklarla bir araya geldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin, asayiş ve yardım faaliyetleri yanı sıra down sendromlu depremzede çocuklarla bir araya geldiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, deprem bölgesindekilerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için bölgeye yoğun hazır su sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Ayrıca Kahramanmaraş'ta görevli askerlerin, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ettiği duyurulan açıklamada, bu anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Kadraja askerlerin çocuklara oyuncak dağıttığı, beraber oyun oynadığı anlar yansıdı.

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay'da asayiş için devriye görevine devam ettiği, trafik düzeninin sağlanmasına destek verdiği ve halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının deprem bölgesinde görevlendirildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Hamidiye Güncel Haberler

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