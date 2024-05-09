MEB, Kadrolu Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurularını Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Başvurular, www.personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve atamalar 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.
Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.