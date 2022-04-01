"Mayınları Amfibik Harekat Planlayan Rusya Dökmüş Olamaz" - Haberler

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"Mayınları Amfibik Harekat Planlayan Rusya Dökmüş Olamaz"

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya, ilk kez 19 Mart'ta Ukrayna tarafından bırakıldığını iddia ettiği 420 deniz mayının Karadeniz'e yayıldığını iddia etti.

Rusya, ilk kez 19 Mart'ta Ukrayna tarafından bırakıldığını iddia ettiği 420 deniz mayının Karadeniz'e yayıldığını iddia etti. Ukrayna ise bu mayınların Rusya tarafından serbest bırakıldığını savundu. VOA Türkçe uzmanlara sordu. Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk Ukrayna'nın Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirmek istediğini ve mayınları Ukrayna'nın döktüğünü iddia ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Haberler

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