Marmaris'te 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, resmi kutlama programı ve öğrencilerin gösterileri yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te törenlerle kutlandı. Şehir Stadı'ndaki törenlerde 104. yıl coşkusu yaşandı.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Siyasi parti temsilcileri de anıta çelenklerini bıraktılar.

Törenin ardından Şehir Stadı'nda resmi kutlama programı yapıldı. Törene; Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun geçişi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın konuşmasıyla başladı. Öğrencilerin sunduğu dans, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından 19 Mayısla ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

HEP BİR AĞIZDAN MARŞLAR OKUNDU

Kutlamanın finalinde gösterilerini sunan tüm öğrenciler tekrar sahaya çıktı, ön sıradakiler, çalan marşlar eşliğinde iki Türk bayrağı ile bir Atatürk posteri açtı. Vatandaşlarla birlikte Başkan Oktay da hem öğrencileri alkışladı hem de marşlara eşlik etti. Tören sonunda sahaya inen protokol üyeleri, etkinlik programını üstlenen okulların yöneticilerini kutladı.