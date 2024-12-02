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Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: Marmara'da 7 ve üzeri deprem olasılığı yüksek

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara'da beklenen olası depremle ilgili korkutan bir açıklamada bulundu. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın depremden en çok etkilenecek yerler arasında olduğunu söyleyen Eyidoğan, "Bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşme olasılığı yüksek." dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'ndeki olası bir depremin kıyı şeridi ile bölgedeki 11 ili etkilemesini beklediklerini belirtti. Eyidoğan, "Bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşme olasılığı yüksek." ifadelerini kullandı.

"MARMARA'DA 11 İL DEPREMDEN ETKİLENECEK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen afet çalıştayı için geldiği Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara coğrafyasının 2 bin yıllık deprem tarihi olduğunu ifade etti. Bölgede bir depremin beklendiğine işaret eden Eyidoğan, "Marmara coğrafyasındaki 11 il büyük bir depremde etkilenecek. Son yaşanan 6 Şubat depremi bölge depremiydi, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde depremler oldu. Marmara içinde 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Konuyla ilgili bilim insanları çalışmalar yapıyor. Böyle bir beklentimiz var ama tam olarak tarihi ve yeri kesin belli değil ama böyle yüksek bir tehlike var." dedi. Eyidoğan, Marmara'daki olası depremin İstanbul kadar denize kıyısı olan diğer illeri de etkileyeceğine dikkati çekti.

"BÖLGEDE 7 VE ÜZERİNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Bölgede büyük bir nüfusun yaşadığını hatırlatan Eyidoğan, şunları kaydetti: "Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olması durumunda bundan yalnız İstanbul değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler etkilenecek. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir.

Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir. Bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşme olasılığı yüksek.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: Marmara'da 7 ve üzeri deprem olasılığı yüksek
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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