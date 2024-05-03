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Marmara Denizi'nde arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

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Marmara Denizi'nde Tavşan Adası açıklarında arızalanan kargo gemisi, Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, geminin makine arızası yaptığı ve emniyete alındığı belirtildi.

Marmara Denizi'nde Tavşan Adası açıklarında arızalanan kargo gemisi kurtarılarak Tuzla Tersaneler Bölgesi'ne çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tuzla Tersaneneler Bölgesi'ne seyir halinde olan "CHALLENGER 1" isimli 82 metre boyundaki genel kargo gemisinin Marmara Denizi Tavşan Adası açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, arızalanan geminin İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Şark römorkörünce yedeklenerek Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde emniyete alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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