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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde esnaf ve hastane ziyaretleri gerçekleştirdi

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde taksi ve minibüs durağını ve esnafı ziyaret etti, hastanede incelemelerde bulundu. Akkoyun, esnafla bir araya gelerek ulaşım hizmetlerinin önemini vurguladı ve hastane ziyaretinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde taksi ve minibüs durağını ve esnafı ziyaret etti, hastanede incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren taksi ve minibüs durağındaki esnafla bir araya geldi.

Şoförlerin Mardin'in ulaşımında önemli bir hizmet yaptığını belirten Akkoyun, daha sonra Nur Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz'dan bilgi aldı.

Vali Akkoyun, hasta ve hasta yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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