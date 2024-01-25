Mardin'in kültürünün ve yöresel lezzetlerinin sergilendiği Mardin Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.

İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca düzenlenen ve Mardin Valiliğince desteklenen etkinliğin açılışı, Yeşilköy Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Mardin'in, dünyanın en güzel açık hava müzelerinden biri, belki de en güzeli olduğunu söyledi.

Gül, "Dünyanın en güzel açık hava müzelerinden biri olan Mardin'de dünyaya örnek olacak bir kardeşliği muhafaza ediyoruz. Yüzyıllardır dünyanın birçok yerinde farklılıkları bir sorun olarak kabul edip savaşan grupları gördüğümüzde, Mardin'in kardeşliğini, barışını ve o çok kültürlülüğünü bir zenginlik olarak kabul etmesini ülkemizin, toplumumuzun en büyük değeri olarak değerlendiriyoruz. Allah, birliğinizi, bütünlüğünüzü, kardeşliğinizi daim etsin." diye konuştu.

"Tüm İstanbulluları Mardin'e bekliyoruz"

Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt da Mezopotamya'nın incisi, bölge turizminin lokomotifi konumundaki Mardin'in tanıtımı için 4 gün boyunca İstanbul'da vatandaşlarla beraber olacaklarını söyledi.

Kurt, Mardin'in 23 medeniyete ve 3 semavi dine ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Amacımız, İstanbullulara Mardin'i tanıtmak, hoşgörüyle yoğrulmuş bu şehrin mutfak kültüründen birlikte yaşama kültürüne hepsini anlatmak ve Mardinli hemşehrilerimize memleketlerinden bir nefes getirmek. 'Mardin'i tanımak ve anlamak için 4 gün yetmez.' diyor ve tüm İstanbulluları Mardin'e bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Güngörür, İstanbul Valisi Gül'e hediye takdim etti.

Ardından milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye başkan adaylarının aralarında bulunduğu protokolün katılımıyla kurdele kesilerek etkinliğin açılışı gerçekleştirildi.

Mardin Tanıtım Günleri

İstanbul'da 28 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek etkinlikte, Mardin'in yöresel lezzetleri ve kültürü sergileniyor.

Etkinlikte, Mardin'in meşhur kaburga dolması, şırdanı, mumbarı, kapalı lahmacunu, Süryani çöreği, badem şekeri, mırra kahvesi, Derik zeytini, Nusaybin cevizli sucuğu, bıttım sabunu, kuru üzümü ve pekmezi İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Ünlü Derik zeytininden yapılan baklavanın da görücüye çıktığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar hem Mardin'in yöresel lezzetlerini tatma hem de yerel sanatçıların performanslarını izleme fırsatı buldu.