Mardin gündem: Mardin'de kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu Güncel Haberler Mardin haberler... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mehmet Demir'in yol kenarında cesedi bulundu. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mehmet Demir'in yol kenarında cesedi bulundu. İlçenin kırsal Kışlak Mahallesi'nde ikamet eden Demir'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Mardin-Diyarbakır kara yolu Sürgücü kavşağında yol kenarında Demir'in cesedine ulaşıldı. Demir'in cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar Mehmet Demir Mazıdağı Kışlak Mardin Güncel Haberler

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