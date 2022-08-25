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Mardin gündem: Mardin'de kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

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Mardin gündem: Mardin'de kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Mardin haberler... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mehmet Demir'in yol kenarında cesedi bulundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mehmet Demir'in yol kenarında cesedi bulundu.

İlçenin kırsal Kışlak Mahallesi'nde ikamet eden Demir'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Mardin-Diyarbakır kara yolu Sürgücü kavşağında yol kenarında Demir'in cesedine ulaşıldı.

Demir'in cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Mehmet Demir Mazıdağı Kışlak Mardin Güncel Haberler

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