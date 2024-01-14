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Mardin'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Artuklu Kızıltepe kara yolunda meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ancak Beren Nisa K. kurtarılamadı.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Artuklu Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih K. (40), Atiye Gülsüm K. (31), Beren Nisa K. (10) ile Aysima K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Beren Nisa K, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Artuklu Mardin Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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