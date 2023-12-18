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Mardin'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

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Mardin'de bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 kişinin tedavisi devam ediyor.

MARDİN'de Gülistan Karaboğa (38) ile 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tamamının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden eşi, Gülistan Karaboğa'nın telefona cevap vermemesi üzerine şüphelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ile çocukları Hamdullah (4), Mazlum (8) ve Elif Rana (10), Leyla (12) ve Civan'ı baygın halde buldu. İlk belirlemede, anne ile çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen aile, ambulanslarla hastaneye götürüldü. 5'ü çocuk 6 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe Güvenlik Kaza Sağlık Güncel Haberler

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