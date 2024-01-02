Mardin'de Artuklu Belediyesi Meclisi 2024'ün İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Mardin'de Artuklu Belediyesi Meclisi, 2024'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında yapılan ocak ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Tatlıdede, yeni yılın ve meclis çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti. Gündem maddelerinin meclis üyelerinin oylamasına sunulmasıyla toplantı sona erdi.
Mardin'de Artuklu Belediyesi Meclisi 2024'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede başkanlığında yapılan ocak ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.
Meclisin açılış konuşmasını yapan Tatlıdede, yeni yılın ve meclis çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti.
Gündem maddelerinin meclis üyelerinin oylamasına sunulmasıyla toplantı sona erdi.