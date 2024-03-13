Mansur Yavaş: Mal varlığımı açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayıyım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Mal varlığımı tüm detaylarıyla açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayı oldum ama bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok." dedi.

Yavaş, Yapracık'ta düzenlenen Etimesgut Aile Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Yavaş, seçildikten sonra kentin her tarafını gezmeye başladıklarını belirtti.

Etimesgut Aile Yaşam Merkezini, gelen talepler doğrultusunda yaptıklarını kaydeden Yavaş, "Buranın sahibi sizsiniz, parası da sizden çıkıyor. Dolayısıyla ne yapılacağına sizin karar vermeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Yavaş, işlerinin kentin asıl ihtiyaçlarıyla uğraşmak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Madem para sizden çıkıyor, bizler sadece sizlere hizmet eden, 5 yıllığına görevlendirdiğiniz memurlarız. 'Çılgın proje' yerine ihtiyaç olan projeleri yapıyoruz. Aklı başında geleceğe uygun proje neyse onu yapıyoruz. 5 yıldır şeffaf, katılımlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik ve bu nedenle tekrar karşınıza geldik."

Yavaş, belediyenin 5 yıllık mali raporunu açıkladığını, Türkiye'de bunun ilk olduğunu söyledi.

ABB'nin internet sitesinde günlük harcamaların göründüğünü belirten Yavaş, "5 yıllık görevimiz bitti. Ben yine mal varlığımı tüm detaylarıyla açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayı oldum ama bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok." dedi.