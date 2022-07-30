Manisa gündem haberi | Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Turgutlu kara yolunda Suat Atak'ın (49) kullandığı 06 CYS 659 plakalı tır, kontrolden çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Atak'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel