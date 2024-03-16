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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.(29), C.Ö.(22) ve B.Y.(23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E.(29), C.Ö.(22) ve B.Y.(23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi Emniyet Müdürlüğü Sarıgöl Manisa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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