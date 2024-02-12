Manisa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su tankeri takılı traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Mamur (60) yönetimindeki su tankeri takılı traktör, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mamur'un cenazesi otopsi için, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.