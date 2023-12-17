Üye Girişi
Haberler

Manisa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Türker Sokakta tek katlı bir müstakil evde çıktı. Evde tek başına yaşayan H.K.'nın (70), banyoda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan H.K., itfaiye ekipleri tarafından son anda evden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından H.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir İtfaiye Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title